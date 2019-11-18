عمر مروان: جميع الدول العربية دعمت مصر في تقريرها الحقوقي ما عدا قطر

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنني شرحت التقرير المصري لحقوق الإنسان خلال لقاءات مع أربع مجموعات مهمة في المجلس ضمت الدول العربية والإسلامية والإفريقية ومجموعة عدم الانحياز.



وأضاف "مروان" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الدول العربية هي السند والداعم الدئم لمصر، مشيرا إلى أن سفيري السعودية والإمارات كان يتعاملان في جنيف وكأنهما يمثلان مصر.



وتابع: "سفيرة دولة عربية قالت لي إن مصر هي رئة هذه الأمة التي تحيا طالما أن مصر تتنفس"، موضحا أن جميع الدول العربية دعمت مصر في تقريرها الحقوقي ماعدا قطر.

