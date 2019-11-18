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حوادث

تجديد حبس 5 ذئاب بشرية يستدرجون فتيات ملاهي الجيزة لاغتصابهن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:11 م
جريدة الدستور
ندى حمدي و محمد عيسى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 5 متهمين شكلوا عصابة لاستدراج فتيات الملاهى الليلية والاعتداء عليهم جنسيًا، والتقاط مقاطع فيديو لهم فى أوضاع مخلة لابتزازهم ماليًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيس فى الواقعة يقوم باستدراج الفتيات من الملاهى الليلية بعد إغرائهم بالمال، لممارسة الرذيلة معه داخل شقة فى منطقة هرم سيتى التابعة لمدينة 6 أكتوبر، وهناك تفاجئ الضحية بباقى أصدقاء المتهم يعتدون عليها جنسيًا ويلتقطون لها مقاطع فيديو فى أوضاع مخلة لابتزازها، مقابل دفع مبالغ مالية.

وتبين من خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، أن المتهمين نفذوا عدة وقائع أخرى إلى أن سقطوا بعدما أبلغت عنهم الفتاة الأخيرة التى استدرجوها من ملهى ليلى عن ما حدث معه، وبالقبض على المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووقائع أخرى مماثلة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 5 متهمين متورطين فى استدراج فتاة لممارسة الرذيلة معها مقابل مبلغ مالى، والاعتداء عليها جنسيا وتصويرها فى أوضاع مخلة، وتبين أن المتهمين ارتكبوا واقعتين سابقتين بذات الأسلوب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق السيارة، وتبين أنه و4 أشخاص آخرين، يستدرجون فتيات الملاهى الليلية، حيث يدعى أحدهم أنه خليجى، ويستدرج الفتاة لممارسة الرذيلة معها، ثم يتولى باقى المتهمين الاعتداء عليها جنسيا وتصويرها عارية.

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