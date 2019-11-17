قسد لـ"الدستور": نثمن دور القاهرة في وقف العدوان التركي على سوريا

ثمن مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور أنور مشرف، الموقف الرسمي المصري حكومة وشعبا، في مساندة مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، في صد العدوان التركي على الشمال السوري.



وقال مشرف في تصريحات لـ"الدستور": "مصر كان لها دور مشرف في صد العدوان التركي على سوريا، حيث دعت لجلسة طارئة للجامعة العربية، وأصدرت بيان إدانة حول هذا العدوان"، لافتًا إلى البيان الذي أصدره قائد "قسد" مظلوم عبدي، بترحيبه وشكره لموقف القيادة المصرية في وقوفها مع الشعب السوري، في مجابهة العدوان التركي ومرتزقته من عناصر داعش.



أردف: "مصر كان لها دور ريادي ومهم لإيجاد حلول جدية لإنهاء الأزمة السورية منذ بدايتها ولا سيما من خلال دعم الحل السياسي، ونبذ الصراعات المسلحة".