عمر خيرت يهنئ الجمهور بالمولد النبوي خلال حفل الموسيقى العربية

أعرب الموسيقار عمر خيرت عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28.



وقال "خيرت" خلال كلمته بحفله الموسيقي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية إنه سعيد بوقوع حفله في يوم ذكرى المولد النبوي الشريف مهنئا الجمهور بهذه المناسبة.



وبدأ خيرت الحفل بمقطوعة "العراقة والعطور الساحرة" وسط تصفيق حاد من الجمهور، وقدم بعد ذلك مقطوعة "هي دي للحياة"، و"خلي بالك من عقلك"، و"امتى الزمان يسمح ياجميل".