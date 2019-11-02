الباز: عائلة "حمد آل ثاني" مافيا اغتصبت قطر

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، فيديو للحارس الشخصي لشقيق أمير قطر خالد بن حمد آل ثاني، والذي يفضح شقيق تميم، وأفعاله المشينة.

وأوضح الحارس في الفيديو، أن شقيق الأمير تميم هو بطبعه مدمن للمخدرات، ودائما يصطحب العاهرات معه، ويرافق تجار المخدرات.

وعلق الباز، على الفيديو قائلا: "إن هذه العائلة الحاكمة لقطر، قد اغتصبت قطر، وتنفق أموال الشعب القطري بسفاهة شديدة، وتستخدم هذه الأموال في نشر الفوضى بالدول المجاروة".

وتابع أن عائلة "حمد آل ثاني" هي مافيا، وعصابة كبيرة سرقت قطر، وتنفق على الإرهاب والعاهرات.