ديميت أوزديمير في كواليس مسلسلها الجديد.. صورة

بدأت النجمة التركية ديميت أوزديمير، تصوير مسلسلها الجديد "منزلي"، مع النجم التركي إبراهيم تشيليكول.



قصة المسلسل مستوحاة من أحداث حقيقية للكاتبة جولسرين بودايشوجلو، صاحبة كتاب "عروس إسطنبول"، والذي تم تحويله لمسلسل يحمل نفس الاسم، ومنه النسخة العربية "عروس بيروت"، والمعروضة حاليًا.



يذكر أن ديميت أوزديمير، تألقت في دورها بمسلسل "الطائر المبكر"، والذي عرض مؤخرًا وحقق نسبة نجاح كبيرة وتم ترجمته لأكثر من لغة، وتدور قصته حول علاقة حب تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة جان يامان، والنجمة ديميت أوزديمير.



كما شاركت ديميت، في حملة إعلانية لإحدى ماركات الشامبو، بأجر خيالي حيث تلقت 3 مايينن ليرة تركية نظير مشاركتها في الحملة.

