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رياضة

اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم On Sport

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:10 م
مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون
الدستور
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واجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت ضمن مباريات إياب الدورالـ32 من دوري أبطال أفريقيا اليوم الخميس 2019-2020 على ملعب "السلام"، عبر يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون يالا شوت.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون والقنوات الناقلة

يخوض فريق الزمالك مواجهة اليوم بعد أن خسر ذهابًا بهدفين لهدف واحد، حيث يحتاج للفوز بهدف نظيف أو الفوز بفارق هدفين في حال تسجيل الفريق السنغالي في مرمى الفارس الأبيض ،من أجل التأهل لدور المجموعات من الدوري واية نتيجة أخرى ستتطيح بالفريق خارج البطولة والكونفدرالية.

توقيت وموعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت مساء اليوم والقنوات الناقلة :


يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر

من المنتظر أن تنطلق أحداث مواجهة اليوم بين فريقي الزمالك وجييراسيون مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر في مباراة العودة ضمن مباريات الدوري الثاني من دوري أبطال أفريقيا ،والتي سيقودها الحكم الكاميروني أليوم نيانت،حيث تأتيكم في تمام الساعة :
9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:00 مساءاً بتوقيت العراق .
6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بث مباشر اليوم الخميس 24- 10-2019 بدوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع

اون سبورت مباراة الزمالك وجينيراسيون On sport

من المنتظر أن تنقل أحداث مواجهة اليوم بين فريقي الزمالك وجينيراسيون على الهواء مباشرة عبر قناة  ON Spotو Time Sport ،حيث سيكون برفقة المشاهدين المعلق حاتم بطيشة (ON) .

أخبار فريقي الزمالك وجيننيراسيون قبل موعد مباراة اليوم :

يلعب كلا الفريقين مواجهة اليوم بعد أن كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر إعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالي تغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت.

معنويات الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم ، بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد الفوز في آخر جولات الدوري المحلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد، استعاد به الثقة مجددًا بعدما اهتزت نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وفي حال تأهل الفريق الأبيض والفوز في مباراة الغد، سيتواجد في المجموعة الأولى من البطولة الإفريقية بصحبة مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي.


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