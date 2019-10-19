بث مباشر kora hd مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يلا شوت bein sport بدون تقطيع ماتش الريال مدريد ضد مايوركا مباشر يوتيوب وبداية التحليل

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر كورة اونلاين yalla shoot اليوم، مباراة ريال مدربد مباشر بدون تقطيع يوتيوب للجوال في الأسبوع التاسع من الدوري الأسباني لكرة القدم، وسيكون الريال مطالب بالحفاظ على صدارته في تلك المواجهة التي كان مسيطر عليها قبل بداية الجولة الحالية، في لقاء لن يكون سهل على العملاق المدريدي عدما يحل ضيفاً على مدينة مايوركا التي دائماً ما تكون صعبة بعض الشيء، بث مباشر ريال مدريد ومايوركا اليوم اونلاين.









ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر اونلاين Kora live، ويلعب كلا الفريقين مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وتلعب المباراة على ملعب ملعب إيبيروستار وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يصل إلي 25 ألف متفرج وتنقل على قناة bein sport ويعلق عليها المعلق الرياضي يوسف سيف، مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم نقل حي علة الهواء.









مباراة ريال مدريد مباشر اليوم يوتيوب للجوال، المباراة سيغيب عنها نجم الفريق اديين هازارد بسبب ولادة مولوده الرابع، وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اراحة اللاعب من تلك المباراة، وبخلاف ذلك هناك احتمالية لغياب لوكا مودريتش أيضاً عن تلك المباراة، وسيكون الريال معتمداً في تلك المواجهة على مهاجمه كريم بنزيما والجناح الويلزي جاريث بيل، مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا اونلاين بجودة عالية.









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بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا اونلاين live، ولم يعلن حتى الآن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض به المباراة، لكن من المتوقع حدوث ذلك بعد لحظات من الآن.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم، وسيلعب ريال مدريد في منتصف الأسبوع امام جالطه سراي التركي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم، وهذا يجعل هناك احتمالية لراحة بعض عناصر الفريق اليوم.



