ترامب: الأكراد مسئولون عن مقاتلي تنظيم داعش

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الأكراد لا يزالون مسئولين عن مقاتلى تنظيم داعش.



وعقب الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا، أشار ترامب إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يزور الولايات المتحدة الشهر المقبل، كما كان مخططا له من قبل.



وقال ترامب اليوم إن أكراد سوريا"شعروا بسعادة غامرة بهذا الحل" في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.



ووجه ترامب الشكر لكل من تركيا والأكراد، معربا عن اعتقاده باستمرار الاتفاق.



وقال ترامب، فى تصريحات صحفية أدلى بها فى تكساس: "لقد حصلنا على كل ما كنا نحلم به.. أود أن أشكر الأكراد، إنهم يشعرون بسعادة غامرة إزاء هذا الحل، إن هذا الحل أنقذ أرواحهم بصراحة".