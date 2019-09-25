"الفتوة" في مؤتمر صحفي (صور)

أقيم مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي لمسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويقوم بتأليفه المؤلف هاني سرحان ويخرجه حسين المنباوي.



وجاء المؤتمر الذي أقيم داخل شركة "سينرجي" للحديث عن بداية تصوير المسلسل وكواليسه وفكرته واختيار باقي الأبطال وخاصة الفترة الزمنية التي يناقشها العمل حيث تحدث صناعه كل منهم عن مهمته عقب بداية التصوير.



وانتهى المؤتمر بلقطات تذكارية مع الحضور وصور مع الأفيش المبدئي للمسلسل وذلك بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.