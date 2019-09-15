رامي عياش يوجه رسالة للشعب المصري (فيديو)

وجه الفنان اللبناني رامي عياش، رسالة للشعب المصري، بعد تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة.



وقال "عياش" في فيديو نشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا كتير على التكريم، والاستضافة وليس هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تكريم بمهرجان الفضائيات العربية، إن شاء الله دائمًا مع بعض ومحبتكم، وثقتكم بتعطيني المسئولية، إني أقدم الأفضل والأحسن دائمًا، شكرا لكم وإن شاء الله بشوفكم السنوات الجاية".



يذكر أن رامي عياش، تم تكريمه بجائزة أفضل مطرب لبناني، وتعد هذه هي المرة الثانية له على التوالي بالفوز بنفس الجائزة.