شاهد.. محمد إمام يسخر من تورتة عيد ميلاده: "قد رُكب أحمد العوضي"

نشر الفنان محمد إمام، صورة من الاحتفال بعيد ميلاده وذلك أثناء كواليس تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".



وظهر في الصورة أسرة الفيلم من النجمة ياسمين رئيس ومخرج العمل أحمد خالد موسى، والفنان محمد عبد الرحمن، وأحمد العوضي.



وعلق على الصورة التي نشرها قائلًا: "بعد 20 ساعة تصوير.. بنحتفل بعيد ميلادي ويد ميلاد ياسمين رئيس وعيد ميلاد المخرج أحمد خالد بتورتة قد رُكب أحمد العوضي.. ومن غير شمع".



فيلم "لص بغداد" من بطولة، محمد إمام، ياسمين رئيس،وأمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



