أمينة خليل تزين مجلة "elle" للشرق الأوسط.. صور

تألقت الفنانة أمينة خليل، بجلسة تصوير جديدة، نشرتها مجلة "elle" بنسختها فى الشرق الأوسط، حيث أثارت إعجاب رواد التواصل الاجتماعي.



واختار أمينة خليل، فستانًا باللون الأبيض، وزينت يديها بمجموعة من الخواتم، والحلي، من توقيع مصممة المجوهرات، عزة فهمي، وجعلت شعرها الأسقر منسدلا.



يذكر أن أمينة خليل شاركت في رمضان 2019، من خلال دورها في مسلسل "قابيل" الذى شاركها في بطولته الفنان محمد ممدوح ومحمد فراج، على الطيب، وإخراج كريم الشناوي، ومن تﺄﻟﻴﻒ كريم يوسف.



وتدور أحداث المسلسل حول أحد محققي الشرطة الذي أولى التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، ويحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.



ونستعرض في الصور التالية أحدث جلسة تصوير لأمينة خليل.