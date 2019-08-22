كارول سماحة تشوق جمهورها لأغنية جديدة

تستعد المطربة كاورل سماحة لأطلاق أحدث أغانيها التي تحمل "بتآمن بالصدفة".



وقالت "كاورل" عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور "انستجرام" أن الأغنية خاصة بالفيلم الجديد "الصدفة" التي تتصدر فيه البطولة في أولى تجاربها السينمائية.



كانت كارول سماحة قد أعلنت منذ فترة قريبة عن طرح فيلم "الصدفة"، مضيفة أن الفيلم اللبناني من المنتظر طرحه قريبًا في جميع صالات السينما.