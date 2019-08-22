مروة ناجى تطرب جمهورها بحفلها الغنائى بمهرجان القلعة (صور)

أحيت مساء أمس الأربعاء المطربة مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو الدكتور علاء ياسين حفلًا غنائيًا ضمن فاعليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ28، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وقدمت مروة ناجي سهرة طربية، وتغنت بمجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة، منها: "أما براوة، قال جانى بعد يومين، برضاك، حرمت أحبك، كلمة حلوة وكلمتين، سهر الليالي، ألف ليلة وليلة، التوبة".



كما قدمت عدد من أغنياتها الخاصة، ومنها: "حبيت من قلبي"، وقدمت الفرقة معزوفة بنت من الصعيد من مؤلفات قائد الفرقة الدكتور علاء ياسين.



وفي سياق مختلف، تستعد المطربة مروة ناجي لإحياء حفلًا غنائيًا يوم الجمعة المقبل على مسرح "أوبرا الإسكندرية - سيد درويش" ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.