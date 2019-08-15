الأهلى السعودى يفاوض مدافع ساوباولو البرازيلى لحل أزمة الجبهة اليسرى

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي استقرت على التعاقد مع لاعب أجنبي في خانة الظهير الأيسر، وهو اللاعب الأخير الذي سيكمل باقي اللاعبين الأجانب الستة الموجودين حاليًا في الفريق.



وبحسب ما نقلت صحيفة "الرياضية" فإن البرازيلي رينالدو دا سيلفا الظهير الأيسر في نادي ساوباولو البرازيلي قد دخل ضمن اهتمامات النادي الأهلي.



وقالت الصحيفة أن إدارة الأهلي تتفاوض مع اللاعب وناديه من أجل شراء عقده وانضمامه لصفوف الأهلي في الأيام المقبلة.



ويعاني الأهلي في هذا المركز بعد رحيل محمد عبدالشافي، إذ لم يقنع اللاعب حسين عبدالغني الجهاز الفني بعد.