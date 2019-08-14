أسعار اللحوم اليوم.. "الكندوز" بـ135 جنيهًا للكيلو

قال هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا ملحوظا في أسواق اللحوم في مصر، خلال اليوم الأربعاء مع ثبات الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك حدث بعد التراجع في عمليات البيع بسبب لحوم الأضاحي.



وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120 و150 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120 حتى 135 جنيها للكيلو، باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 125 حتى 145 جنيهًا للكيلو.



وجاءت اللحوم الجملي بسعر 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية في منافذ التوزيع الاستهلاكية التابعة للدولة، بين 80 - 90 جنيهًا للكيلو.