الاتحاد المغربي يؤجل الكشف عن خليفة رينارد

قرر فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، تأجيل الكشف عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الأسود الذي سيعوض الفرنسي هيرفي رينارد.



وأفادت تقارير صحفية بأن رئيس اتحاد الكرة المغربي استقر على البوسني وحيد خاليلوزيتش ليعوض رينارد في تدريب أسود الأطلس.



وينتظر لقجع إنهاء وحيد لارتباطه رسميا مع نادي نانت الفرنسي وحسم إشكالية الشرط الجزائي لتقديمه في رسميًا مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع المقبل.



ويرغب لقجع في تقديم وحيد خاليلوزيش رفقة المدير التقني الجديد الويلزي أوسيان روبيرتس وباقي مدربي المنتخبات المغربية جميعهم في ذات المؤتمر.