الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بحظر التجوال في المنطقة الحدودية شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا وغرب العريش، وحتى جبال الحلال، وشمالا من غرب العريش، مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا - جبل الحلال.



ونشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1685 لسنة 2019 وجاءت تفاصيله كالتالي: