"أيمن نور شقى عمره ضاع".. دورات تدريبية لمذيعي الشرق ومكملين بعد فشلهم الإعلامي

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن دورات تدريبية أعدها أيمن نور، لقرود الإعلام في قناتي الشرق ومكملين، لتدارك الأخطاء التي يقعون فيها على الهواء.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أيمن نور لاحظ تكرار إحراج مذيعي الشرق والمكملين على الهوا في مداخلات يجريها معهم بعض المصريين، ويعجز هؤلاء عن الرد على المصريين الذين يفحمونهم على الهواء.

واستكمل أن أيمن نور يشعر الآن، بخيبة أمل كبرى، بعد فشل هؤلاء المذيعين الذين تحولوا لمسخة ومسخرة على السوشيال ميديا، بعد هذه المداخلات المحرجة، فهو يشبه نور الشريف، في فيلم العار، عندما نزل الملاحات واكتشف ضياع البضاعة وقال: "شقى عمري ضاع".