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اقتصاد

أسعار الورق اليوم.. "المستورد" بـ16600 جنيه للطن

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:54 ص
جريدة الدستور
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سجل سعر طن الورق، اليوم الجمعة، في السوق المصري من 15500 جنيه إلى 15800 جنيه، بينما سجل سعر الطن المستورد من 16600 جنيه إلى 16700 جنيه.

وتعمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزراة قطاع الأعمال العام، علي تطوير شركة راكتا للورق التابعة لها، لزيادة إنتاجها في السوق المصري.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.
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