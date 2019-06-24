المدير الفني لمنتخب أنجولا: قدمنا أداء طيبًا أمام تونس

أكد سردجان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا الأول لكرة القدم، أنه واجه اليوم منتخب تونس أحد أقوى المنتخبات في القارة السمراء وصاحب التصنيف المتقدم جدا في إفريقيا.



وقال فاسيليفيتش - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (11) في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) - "إنه على الرغم من أن فريقنا مر بظروف صعبة خلال فترة الإعداد، إلا أنه نجح في خطف نقطة التعادل المستحقة، حيث قدم اللاعبون اليوم أداء ومردودا طيبا".



وأوضح أن منتخب أنجولا جاء إلى مصر من أجل وضع الفريق أمام القارة السمراء كمنتخب قوي وقادر على صناعة الحدث، مؤكدا رغبة منتخب "الغزلان" في السير بعيدا في البطولة الحالية.