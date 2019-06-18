القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الأبراج اليوم
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 04:54 ص

حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 18 يونيو 2019

برج الجوزاء
برج الجوزاء
dostor.org/2674396

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: المنافسون في مجالك أقوياء جدًّا والأعداء يراقبون تحرّكاتك وأعمالك، بانتظار اول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك.
عاطفيًا: تحدّث بليونة مع الشريك، وتجنّب إبداء الرأي والملاحظات السخيفة أحيانًا، وكُن هادئًا ومترويًا أكثر من اللازم واحتفظ بآرائك لنفسك.
صحيًا: تتعدّد الأنشطة وتتنوع، وأغلبيتها مفيدة، ولا سيما إذا مارستها، فقد تشعر بمتعة كبيرة.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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