القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
عالم
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:02 م

مقتل وإصابة 21 شخصًا في زلزال بالصين

مقتل وإصابة 21 شخصًا
dostor.org/2674332

أفاد مسؤولون صينيون بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين إثر وقوع زلزال قوي ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن السلطات الصينية قولها إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على بعد حوالي 19 كيلومترًا من مدينة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة ضربت المنطقة نفسها في وقت لاحق.

يُشار إلى أن أسوأ زلزال تعرضت له الصين خلال السنوات الأخيرة وقع في الجزء الغربي الجبلي من مقاطعة سيتشوان عام 2008 حيث خلّف وراءه حوالي 90 ألف شخص.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ يوم

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ يومين

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 3 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 5 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ اسبوع

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

الآن

مجلس الأمن يطالب بمحاسبة المتورطين في الهجمات على السعودية

"الباز" عن وفاة محمد مرسي: "مات قيادي بجماعة معادية لمصر" (فيديو)

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

90.9% نتيجة تصحيح العينة العشوائية للإنجليزية بالثانوية العامة

ads
ads
الأكثر قراءة

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

شاهد.. لحظة وصول منتخبات أمم أفريقيا وتأمين على أعلى مستوى للاعبين والضيوف

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

منتخب الكونغو الديمقراطية يصل القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

مدربة ألمانيا تعترف بالسلبيات رغم الفوز على جنوب أفريقيا

النرويج تفوز على كوريا الجنوبية وتصعد لدور 16 في كأس العالم للسيدات

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

شاهد.. لحظة وصول منتخبات أمم أفريقيا وتأمين على أعلى مستوى للاعبين والضيوف

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

الرئيس نيوز

جماعة "الحوثي" تشن هجوما جديدا على مطار أبها السعودي

خبير: "الجامعة العربية" من الممكن أن تعيّن مبعوثا إلى السودان

محمد مرسي.. ظل "الإخوان" الباهت

النيابة تصرح بدفن جثمان "مرسي"

الفيتوري: "مبادرة السراج" خطوة مهمة وضرورية في المسألة الليبية

كشكول

المنيا الأزهرية تضع خطة العام الدراسى الجديد فى إجتماع خاص مع مديرى الادارات

رئيس جامعة بني سويف: تسهيلات في إجراءات تسجيل الوافدين بالدراسات العليا

رئيس جامعة بنى سويف: مشاركة الجامعة في معرض التعليم العالي بنيجيريا

غدًا.. إنطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسم التشريح بطب بنات الأزهر بالقاهرة صباح الغد

استمارة التقدم وطريقة التسجيل برياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى الكترونيا بالمعاهد الأزهرية

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

دراسة تكشف سر "العيون الحزينة" لدى الجراء

"سوار" يساعدك على التخلص العادات الخاطئة

أقمار صناعية تكشف عن تحركات خطيرة شرق المتوسط

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الحبوب المضادة لارتفاع ضغط الدم تحمى من الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎