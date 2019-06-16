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رياضة
الأحد 16/يونيو/2019 - 06:36 م

12 لاعبًا على أبواب الرحيل من ريال مدريد

12 لاعبًا على أبواب
أ ش أ
dostor.org/2672059

أكدت صحيفة "أس" الإسبانية، اليوم الأحد، أن هناك 12 لاعبًا على أبواب الرحيل من نادى ريال مدريد الأسباني لكرة القدم في الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة- في تقرير خاص على موقعها الإلكتروني- أنه يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الحارس الكوستاريكي "كيلور نافاس" البالغ 32 عامًا، الذي تهتم العديد من الأندية الأوروبية بضمه أمثال باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الانجليزي.

ولفتت أن الريال سيتخلى عن الإسباني ناتشو هيرنانديز أو مواطنه خيسوس فاييخو،في مركز الدفاع من الناحية اليمنى وذلك يأتي بعدما تعاقد النادي رسميا مع اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو، كما نجد أن كلًا من الفرنسي رافاييل فاران والإسباني سيرجيو راموس باقين في الفريق إلى الآن.

ويعاني النادي الملكي تخمة في مركز المدافع الأيسر فالمدرب الفرنسي ولا إدارة النادي ترغب في عودة لاعبها الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي ستنتهي فترة إعارته لنادي ريال سوسيداد نهاية هذا الشهر، وأيضا نجد اللاعب الأسباني سيرجيو ريجليون يرغب في إعارته لأحد الأندية الأوروبية الكبرى على أن يعود بعد عام إلى صفوف الملكي.

وأضافت الصحيفة أنه في خط الوسط من المتوقع أن ينضم اللاعب ماركوس يورينتي إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد الأسباني، وكذلك نجد اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والمعار لصالح نادي تشيلسي الانجليزي، والذي لم ينل رضاء زيدان عنه، كما أن تصريحاته الأخيرة بشأن عدم رغبته في العودة إلى كتيبة الملكي تقطع الأمل نهائيا بعودته مرة أخرى.

ونفس الأمر أيضًا بالنسبة للإسباني داني سيبايوس، فالعلاقة بينه وبين المدرب الفرنسي تكاد تكون معدومة، والذي أكد له أيضًا أنه لن يكمل مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل، والمشكلة الرئيسية حاليًا أنه ليس هناك من يرضى بما فرضه النادي الملكي من شروط للتخلي عن سيبايوس، فنجد مثلا أن نادي تشيلسي مهتم بضمه في صفوفه ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع إبرام أي صفقات بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبالنسبة أيضًا لمنطقة خط الوسط، بدا واضحًا أن إدارة الملكي في طريقها للتخلي عن لاعبها الكولومبي خاميس رودريجيز الذي ربما يحصل على خدماته نادي نابولي الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

وفيما يتعلق بخط الهجوم الذي يضم حاليا نحو 8 لاعبين وهم جاريث بيل، وإبراهيم دياز، ولوكاس فاسكيز، وردريجو، وإيدين هازارد، وماركو أسينسيو، وفينيسيوس جونيور، والنرويجي مارتن أوديجارد، فإنه بالطبع هناك نحو ثلاثة لاعبين من هؤلاء على الأقل لن يكونوا مع الريال في الموسم المقبل والذي من بينهم بشكل مؤكد النرويجي أوديجارد، وكذلك تحوم الشكوك حول إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز، وأسينسيو الذي ترغب العديد من الأندية بضمه في صفوف فريقها،هذا بخلال جاريث بيل الذي لم يحسم مصيره بعد.

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