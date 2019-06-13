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الصحة
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:20 م

زيت الحبة السوداء لعلاج حب الشباب وتساقط الشعر

زيت الحبة السوداء
dostor.org/2667543

إن استعمال زيت الحبة السوداء، التي تعرف أيضًا باسم "حبة البركة"، في المجال التجميلي ليس جديدًا. فقد عرف الفراعنة والهنود القدامى فوائد هذه النبتة واستعملوها للعناية بالبشرة والشعر. تتم زراعة الحبة السوداء حاليًا في آسيا والشرق الأوسط ويستخرج من حباتها الصغيرة زيت يتميز بفعالية عالية في علاج بعض المشاكل التجميلية المستعصية.

يتميز زيت الحبة السوداء بغناه بالحوامض الدهنية، الفيتامين A وE ولكن أيضًا بالحديد والزنك، والأملاح المعدنية بالإضافة إلى الكثير من العناصر الفعالة الأخرى. وهو يتميز بخصائصه المجددة، المرطبة، المنقية، المضادة للالتهابات، والمضادة للأكسدة. كل ذلك يفسر فعاليته في مجال العناية بالبشرة والشعر.

يمكن استعمال زيت الحبة السوداء على كافة أنواع البشرات، فهو معروف بخصائصه المهدئة، المنشطة، والمجدد. وهو يناسب البشرة الحساسة ويمكن تطبيقه يوميًا في حال المعاناة من أمراض جلدية مثل الصدفية والإكزيما.

يتمتع زيت الحبة السوداء بفعالية في علاج البشرة الدهنية أيضًا، وتلك التي تعاني من حب الشباب. فخصائصه المطهرة والمجددة تساعد البشرة على التجدد كما تعالج آثار الندبات المرافقة لحب الشباب.

يمكن استعمال هذا الزيت بشكله النقي مباشرة على البشرة دون خلطه بأي مادة أخرى. وهو يساعد على علاج الحروق وآثار ضربات الشمس كما يؤدي إلى وقاية من التجاعيد.

ضعي بضع نقاط من هذا الزيت في راحة يديك ودلكيها على وجهك بحركات دائرية حتى نفاذ الزيت إلى عمق البشرة. ويساعد زيت الحبة السوداء أيضًا على تقوية الأظافر وحمايتها من التكسر عند تدليكها به بشكل دوري.

يلعب زيت الحبة السوداء دورًا في علاج مشاكل الشعر أيضًا. طبقي بضع نقاط منه على فروة الرأس ودلكيه جيدًا لتنشيط نمو الشعر ومعالجة مشكلة تساقطه بفضل غناه بمضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة الشعر.

يُستعمل زيت الحبة السوداء أيضًا لتغذية خصلات الشعر وأطرافه الجافة والتالفة. يمكن أيضًا خلط زيت الحبة السوداء مع ما سواه من الزيوت لتحضير أقنعة مغذية للشعر الجاف.

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الحبة السوداء مع الكمية نفسها من زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو. اتركي هذا الخليط على شعرك طوال الليل بعد تغطيته بمنشفة أو قبعة بلاستيكية ثم اغسليه يالشامبو في صباح اليوم التالي. يمكن تطبيق هذا القناع مرة أسبوعيًا لتغذية الشعر وتعزيز نموه بالإضافة إلى حمايته من التلف والتساقط.

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زيت الحبة السوداء لعلاج حب الشباب وتساقط الشعر

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