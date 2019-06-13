مستشار وزيرة الصحة: خريطة صحية شاملة من حصاد "100 مليون صحة"

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن تم الانتهاء من خريطة شاملة بأمراض فيروس سى والسكر والضغط والسمنة، وفقًا لحصاد حملة "100 مليون صحة" التى شملت جميع المحافظات.



وأضاف "صلاح"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الخريطة تمشل بؤر انتشار الأمراض فى جميع نقاط الجمهورية على مستوى القرى والمدن والمحافظات، لافتًا إلى أن الحملة ستساهم فى الوقوف على نسب انتشار الامراض فى المحافظات وأسبابها وأعداد الامراض الأعلى اصابة فى المحافظة الواحدة وترتيبها بين المحافظات.



وأوضح أن الخريطة ستساهم فى حل أسباب ومشاكل بؤر الأمراض فى المحافظات، ووضع السياسات الصحية المناسبة فى كل محافظة على حدى وفقًا لما يتناسب مع وضعها الطبى من حيث انتشار الأمراض.