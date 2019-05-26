"محلية البرلمان" تتعاون مع الحكومة لحل أزمة الباعة الجائلين

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لحل مشكلة انتشار الباعة الجائلين، وذلك بالتعاون مع الحكومة، للخروج بقانون ينظم عمل وشكل شريحة كبير من المواطنين أصبحت تشكل خطر وانحدار للمظهر العام والحضاري للشوارع في مصر.



وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إزالتهم وطردهم ليس الحل وذلك نظرا لأنهم يعودوا مرة ثانية إذا غابت الشرطة دقيقة واحدة، فالمعالجة والتفاهم والتفكير في حلول يمكن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.



وأشار إلى أن الحل هو تخصيص مساحة من الأرض تتولى المحافظة تدبيرها بكل منطقة أو حي شعبي، تجمع فيها كل الباعة والمتجولين والأرزقية.