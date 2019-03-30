مشاهدة الأهلي والزمالك | مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر على أون سبورت HD

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

بعد نشوب الحروب ترك موطنه "سوريا" وأصطحب معه والديه وعائلته، للبحث عن بلد آخر يستقر بها بعيدًا عن أجواء الحرب، فقرر الذهاب إلى السودان واستقر بها لمدة 3 سنوات، وبعدها توجه إلى قاهرة المعز لتأسيس ...