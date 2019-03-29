بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز على قناة NILE SPORT

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.حيث تُذاع مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق أحمد شوبير.

كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي اليوم كما تُذاع المباراة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات النيل المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة NILE SPORT، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق مدحت شلبي.