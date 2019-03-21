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مصر
الخميس 21/مارس/2019 - 09:38 م

وزير الري: مشروعات لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

وزير الري: مشروعات
وائل القمحاوى
dostor.org/2561418

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذه فى جنوب سيناء يهدف إلى استكمال منظومة حماية البنية الأساسية من الطرق والمنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية والممتلكات العامة والخاصة بمدن محافظة جنوب سيناء المختلفة على خليجى العقبة والسويس، فضلًا عن تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالمحافظة المتوقفة ببعض المناطق بسبب مخاطر السيول.

وأوضح وزير الرى، على هامش الاحتفال بعيد المحافظة، أن المرحلة الأولى من مشروع الحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء والمستهدف استكماله نهاية عام 2022 قد حقق المستهدف منه حتى الآن، حيث تم الانتهاء من إنشاء 46 سد إعاقة و12 بحيرة تخزين و216 بحيرة جبلية و6 معابر مياه أسفل الطرق و5 قنوات مائية و13 جسر وحاجز توجيه و15 خزان أرضى وذلك لتحقيق أعلى قدر من حماية للاهالى والمنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية والممتلكات والأفراد وتحقيق سعة تخزينية تقدر بنحو 38 مليون متر مكعب للحفاظ على المياه وتحويل التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها.

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