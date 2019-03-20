القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
عالم
الأربعاء 20/مارس/2019 - 12:44 ص

السعودية تدعو دول العالم إلى التصدى لخطاب الكراهية

حادث نيوزيلندا
حادث نيوزيلندا
وكالات
dostor.org/2558917

أكدت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، أن الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف المصلين في مسجدين بنيوزيلندا، الجمعة الماضي، لا تقره الأديان ولا قيم التعايش، ويعد عملًا جبانًا مدانًا.

وقال السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، إنما تأتي ضمن سلسلة أحداث عنصرية وعرقية متتالية تتغذى من ثقافة الكراهية والعنصرية والعنف والإرهاب والتطرف وثقافة الإسلامفوبيا ضد الأقليات والأعراق المتنوعة والمهاجرين في بعض الدول.

وأضاف الواصل أن الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له وترفضه الإنسانية بأجمعها، وعلينا جميعًا أن نتحد ونقف صفًا واحدًا لمحاربة الكراهية والتطرف اللذين يتسببان في قتل الأبرياء.

وأشار إلى وجود تسامح وتساهل في بعض الدول مع خطابات الكراهية في المنصات السياسية والإعلامية، باعتبارها تأتي في سياق حرية الرأي والتعبير، في حين أن مثل هذه الخطابات تغذي النزعات العنصرية ضد الأقليات الدينية والمهاجرين في بلدانها، وتؤجج النزعات المتطرفة وتزيد من عملية الاحتقان ضد المسلمين والمهاجرين والأقليات الأخرى.

ودعت السعودية جميع الدول إلى التصدي بجدية لوقف كل صوت متطرف والتصدي لخطاب الكراهية، وسن قوانين وسياسات تدعو إلى التسامح وقبول الاختلافات والحضارات الأخرى.

وقدم وفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف التعازي لذوي ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وشهدت نيوزيلندا، الجمعة الماضي، هجوما إرهابيا استهدف مسجدين بمدينة "كرايستشيرتش" أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ يومين

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ 3 أيام

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 5 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ اسبوع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ اسبوع

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

الآن

تفاصيل خطة "أجيرى" لمباراة المنتخب والنيجر

محمد الباز: رؤوس كبار في الإخوان قد يتم تسليمهم لمصر الفترة المقبلة

حريق في طائرة إيرانية على متنها 50 راكبًا

فيديو.. "تشريعية البرلمان": التعديلات الدستورية الجديدة ترسخ الديمقراطية

ads
الأكثر قراءة

"حرّم دعامة القلب والقسطرة".. الباز يكشف حقيقة الجراح المزيف رامي إسماعيل

محمد الباز: رؤوس كبار في الإخوان قد يتم تسليمهم لمصر الفترة المقبلة

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

شريف عزمي مديرًا فنيًا لسلة الاتحاد السكندري

محمد الحنفي حكما لمباراة الزمالك والمقاولون

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة النيجر

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

"حرّم دعامة القلب والقسطرة".. الباز يكشف حقيقة الجراح المزيف رامي إسماعيل

محمد الباز: رؤوس كبار في الإخوان قد يتم تسليمهم لمصر الفترة المقبلة

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

كشكول

معلمو مسابقة العقود المؤقتة يوقعون عقود استلام مهام العمل

مؤتمر طب عين شمس السنوي الأربعون يناقش تدويل التعليم في مصر

ننشر الأجزاء المحذوفة من مقرر الدراسات للثاني والثالث الإعدادي

ننشر توصيات مؤتمر الدراسات الشرقية بآداب المنوفية

٣٦ بحثا بمؤتمر الدراسات الشرقية بآداب المنوفية

الأمصار

ماني يتبرع بمبلغ كبير لإنقاذ إحدى قرى السنغال

التونسيون يلفظون الإخوان.. مطالب بطرد قيادي ثان خلال ساعات

ترامب يبحث ضم البرازيل إلى حلف الأطلسي

واشنطن: لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية في ليبيا

ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن مواد غذائية من دخول الحديدة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

سيدة تحقن نفسها بعصير فاكهة لتحسن صحتها

10 عادات يومية سلبية تحرمك السعادة

"الغذاء العالمي": 1.7 مليون شخص كانوا على الطريق المباشر للإعصار في موزمبيق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الإفراط في أكل البيض خطر على القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎