بالفيديو.. وصول أول ناقلة بترول بحرية حديثة لميناء الإسكندرية

كشف المحاسب عادل عياد، رئيس مجلس إدارة شركة "التعاون للبترول"، إحدى شركات وزارة البترول، أنه وصلت اليوم إلى ميناء الإسكندرية أول ناقلة بترول حديثة مطابقة للمواصفات ومنظمة السلامة البحرية.



وذلك بسعة حمولة قدرها 1700 طن من المنتجات البترولية، وباستثمارات 4.5 مليون دولار.



وأوضح رئيس شركة التعاون للبترول، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الناقلة تعد نجاحًا كبيرًا للشركة فى عمليات تموين السفن، وذلك بناء على توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتحديث وتطوير وسائل نقل المنتجات البترولية واسطول الشركة فى الناقلات البحرية لتموين السفن.

