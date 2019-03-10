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الأحد 10/مارس/2019 - 10:22 ص

بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع| ماتش ليفربول ضد بيرنلي برابط hd

بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع| ماتش ليفربول ضد بيرنلي برابط hd

بث الاسطورة livehd7
dostor.org/2546925

بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع| ماتش ليفربول ضد بيرنلي برابط hd



يستضيف نادى ليفربول ظهر غدا الأحد نظيره نادى بيرنلى، فى المواجهة التى سوف تجمع الناديين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع| ماتش ليفربول ضد بيرنلي برابط hd

يدخل ليفربول مباراة بيرنلى باحثا عن استعادة نغمة الفوز من جديد، بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبى خلال الجولة الماضية أمام جارة نادى إيفرتون، خلال مواجهة ديربى الميرسيسايد.

 

بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع| ماتش ليفربول ضد بيرنلي برابط hd
ويسعى أبناء المدرب يورجن كلوب، لتحقيق فوزا سهلا وباقل مجهود، قبل موقعة الأربعاء المقبل فى إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألمانى، وكان لقاء الذهاب قد حسمه التعادل السلبى.

 بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع| ماتش ليفربول ضد بيرنلي برابط hd

 

ويحتل ليفربول المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 70 نقطة، خلف المتصدر نادى مانشستر سيتي الذى يواجه اليوم السبت نظيره نادى واتفورد على ملعب "الاتحاد"، معقل السيتي.

 بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع| ماتش ليفربول ضد بيرنلي برابط hd

 

ومن المتوقع أن يخوض الريدز المباراة بالتشكيل التالى:

 

حراسة المرمى: أليسون

 

الدفاع: فان ديك ، اندى روبيرسون ، أرنولد ، جويل ماتيب

 

الوسط: فابينيو ، فاينالدوم ، كيتا 

 

الهجوم: محمد صلاح ، ساديو مانى ، روبرتو فيرمينو

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