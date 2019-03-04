"الأحوال المدنية" يصدر 4 ملايين وثيقة للمواطنين في فبراير الماضي

نجحت جهود قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، خلال فبراير الماضي، في إصدار 757533 بطاقة رقم قومى، و1568567 شهادة ميلاد، 119903 شهادة وفاة، و172466 قيد عائلى.



وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن 2621 قيد وقائع ميلاد، 257 قيد وقائع وفاة– 482 ساقط قيد ميلاد، 41 ساقط قيد وفــاة، 376 قيد وقائع الزواج، 447 قرارات تصحيح، و2942 وثائق مترجمة.



وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط 3417 قضية.