انتصارات حققتها المرأة خلال عام 2018

أيام معدودة تفصلنا عن سنة جديدة، نودع فيها العام الحالي، الذي مما لاشك فيه كان عامًا مهمًا بالنسبة للنساء، حيث ألهمت كريستين بلاسي فورد، كات سادلر، أوبرا وينفري، وألكسندريا كورتيز الكثير من النساء في جميع أنحاء العالم.



ونرصد أفضل لحظات العام للمرأة، بحسب "insider":



- فجوة الأجور بين الذكور والإناث

أثارت المذيعة الأمريكية، كات سادلر، النقاش حول فجوة الأجور بين الذكور والإناث، بعدما قدمت استقالتها من إحدى القنوات التليفزيونية الترفيهية "E!"، فور علمها بأن زميل لها ويدعى "جايسون كينيدي"، يحصل على ضعف راتبها، على الرغم من أن الاثنين بدأ في الشبكة في نفس الوقت، وأدوارهم متطابقة.



هذا الموقف جعل العالم يلتفت إلى نقاش حول عدم المساواة في الأجور القائم على أساس الجنس في أماكن العمل، حيث تضامن معها عددًا كبيرًا من الممثلات والداعمات لها، من بينهم، النجمة ديبرا عبث والممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا.



- المرأة السعودية تقود السيارة وتشجع كرة القدم



أثار قرار السماح بالقيادة للمرأة السعودية، مؤخرًا فرحة عارمة للنساء السعوديات حيث تم رفع الحظر المفروض على السائقات الإناث، كما دعت السعودية لقرارات تمكن المرأة السعودية، حيث تمكنت الآن من حضور مباريات كرة القدم.



وفي بداية هذا العام تم افتتاح أول صالة عرض للسيارات مخصصة بالكامل للنساء، كما ظهرت المرأة السعودية كأول مرة فى مباريات كرة قدم كمشجعة، بل وتم توظيف مرشدات لتحية المشجعين وأسرهم في استاد جدة، بعدما كانت الملاعب في السابق مخصصة للذكور فقط.



- الاعتداء الجنسي



ألهمت الدكتورة كريستين بلاسي، الشجاعة للعديد من النساء الناجيات من الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء العالم، حينما قررت أن تدلي بشهادتها أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، خلال جلسات الاستماع بشأن اتهامات باعتداء جنسي ضد مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا القاضي "بريت كافانو"، وهما مراهقين.



ومنها انتشر هاشتاج "#WhyIDidntReport"، لدعم كريستين بلاسي، كما بدأت النساء في مشاركة تجاربهن حول الاعتداء الجنسي، من جنوب أفريقيا إلى دبي إلى اسكتلندا وجميع أنحاء العالم.





النجمات بالأسود في حفل جولدن جلوب

اتشحت نجمات هوليوود، بالملابس السوداء خلال حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، يناير الماضي، لتسليط الضوء على جرائم التحرش الجنسي، وتضامنهن مع بعض الممثلات الأمريكيات اللواتى تعرضن للاغتصاب من المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين.



ووقعت أكثر من 300 ممثلة على دعوة للحضور بالفساتين السوداء فى حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" لعام 2018، وقالت الممثلة إيفا لونجوريا لصحيفة نيويورك تايمز إن جميع النساء اللواتي شاركن في 2018 Globes يرتدين ملابس سوداء، مشيرة إلى أن "هذه لحظة تضامن، وليست لحظة أزياء".



- أوبرا وينفري

عرف هذا العام أيضًا إنجازًا جديدًا للمراة الإفريقية، بعدما أصبحت أوبرا وينفري أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تحصل على جائزة باسم "سيسيل ب. ديميل" التي تمنحها جائزة جولدن جلوب في هوليوود للمساهماتها المتميزة في عالم السينما والترفيه.



وألقت وينفري خطابًا مؤثرًا عن بداياتها المتواضعة، وتطرقت فى كلمتها إلى الاعتداء الجنسي، وتمكين المرأة، وحركة "#MeToo"، مما دفع رواد وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت إلى حثها للترشح للرئاسة في عام 2020، وأوضحت أوبرا لاحقًا، أنها غير مهتمة بالعمل في المجال السياسي.



نساء في الكونجرس

جاءت نتائج الانتخابات النصفية، بانتخاب أكثر من 100 امرأة في مجلس النواب، حيث يعد تحطيم للرقم القياسي السابق الذي كان يبلغ 84 امرأة، ومن بين الفائزات بعضوية الكونجرس لأول مرة لنساء مسلمات ونساء محليات أمريكيات.



وأصبحت المرشحتان الديمقراطيتان رشيدة أبو طالب وإلهان عمر، أول امرأتان مسلمتان، تحصلان على مقاعد في الكونجرس،في ميتشيجان والمنطقة الخامسة في مينيسوتا، على التوالي، في سن التاسعة والعشرين عامًا، فيما فازت الديموقراطية ألكسندريا كورتيز، في سن التاسعة والعشرين عامًا، كأصغر امرأة تنتخب فى سباق الكونجرس.

