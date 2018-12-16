إشادة أمريكية بالإجراءات الأمنية في مطار القاهرة ومصر للطيران

أشاد وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA برئاسة تيم ساندرسون، بجهود أمن مصر للطيران ومطار القاهرة، بصفة عامة وفريق العمل المسئول عن رحلات نيويورك بصفة خاصة، موضحًا أن ما يتم من إجراءات يفوق ما هو متوقع وبشكل متميز.



جاء ذلك عقب ختام زيارة الوفد الأمريكي لمطار القاهرة، والتي تمت خلالها مراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة به، خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية.



من جانبه، أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الإضافية بمطار القاهرة والمطارات المصرية والشركات التابعة للوزارة وتطوير منظومة تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات إلى أعلى مستوى، مضيفًا أن أفراد الأمن بالشركات التابعة للوزارة يتم تدريبهم على مستوى عال في جميع التخصصات الأمنية.



وأكد "يونس" اجتياز قطاعي أمن مصر للطيران ومطار القاهرة المراجعات على الإجراءات الأمنية المطبقة في قرية البضائع ومبنى التموين وإجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم على الرحلات المتجهة إلى نيويورك دون أي ملاحظات.



في نهاية الزيارة وعقب مراجعة رحلة مصر للطيران لليوم الخامس، تم عقد اجتماع ختامي مع جميع الجهات الأمنية بمطار القاهرة لعرض نتائج المراجعة، وشكر الوفد حسن الضيافة والتعاون البناء والمثمر الذي لمسوه خلال الزيارة، كما أشادوا بالمجهود المبذول من إدارة المنظمات الدولية بقطاع أمن مصر للطيران في عودة البضائع على طائرات الركاب بدءًا من يناير 2019.



من جانبه، أوضح Mr. Robert McLaughlin ـ ملحق وزارة الأمن الداخلي ـ شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن هذه الزيارة إلى مصر هي رقم 25 له، وأنه يشكر جميع الحاضرين للتسهيلات التي تمت لهم أثناء الزيارة، وأنه سوف يتم عمل تدريب آخر على مرحلتين استكمالا للتدريب الذي تم في أغسطس الماضي، من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA بمطار القاهرة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري.



وأضاف أنه سوف يتم التنسيق مع السلطة لعقد تدريب على التهديد الداخلي Insider Threats من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA، كما تم العرض على بعض الدول العربية للمساعدة في إنشاء برنامج خاص بجمهورية مصر العربية في مجال أمن الطيران للتهديدات الأمنية الداخلية.