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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:48 م

محافظ بني سويف يطمئن على مصنع تعرض لحريق

محافظ بني سويف يطمئن
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2434438

اطمأن المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على الوضع الحالي بمصنع الشركة الفرنسية المصرية للصناعات الغذائية "بمنطقة بياض العرب الصناعية"،  بعد تعرض أحد عنابر المصنع  لحريق، واطلع على الإجراءات التي تم اتخاذها  للسيطرة على الحريق، حيث تمكنت الحماية المدنية من التعامل السريع مع الموقف بالدفع بسيارات الإطفاء،  وتمت السيطرة على الحريق ومنع أي تداعيات.

جاء ذلك خلال تفقده موقع المصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية، شرق النيل، بحضور اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف الجديد، للوقوف على الوضع الحالي ميدانيا للتأكد تماما من إخماد الحريق بشكل كامل، والاطمئنان على عدم وقوع أي خسائر في الأرواح، واطمأن على سلامة  العاملين بالمصنع.

محافظ بني سويف يطمئن على مصنع تعرض لحريق
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