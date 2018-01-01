تراجع أسعار الأسماك اليوم.. و"البلطى" بـ20 جنيهًا للكيلو

تراجعت أسعار الأسماك بالأسواق، اليوم الخميس، وتراوح سعر كيلو سمك البلطي بين 18.5 و20 جنيهًا، فيما تراوح قشر البياض أسعار ما بين 28 و34 جنيهًا، كما تراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا.



وسجّل متوسط سعر سمك البياض البلدي 34 جنيهًا، أما البلطي الأسواني 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا، وتراوح سمك الوقار بين 40 و70 جنيهًا.



ووصل سعر الجمبري المجمد إلى 90 جنيهًا، أما القراميط 20 جنيهًا، والمكرونة السويسي 60 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 38 جنيهًا، وتراوح سعر البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا.



وتراوح سعر سمك كاليماري بين 70 و100 جنيه، فيما تراوح سعر السردين المجمد بين 15 و25 جنيهًا، وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 23 و27 جنيهًا.