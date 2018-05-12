"حماية المستهلك" يعلن موقفه من مشهد لمحمد رمضان فى"نسر الصعيد"

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه لا مشكلة في مشهد الفنان محمد رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" الذي قال فيه لمواطن "إنت هنا في قسم قنا مش في جمعية تعاونية"، مؤكدًا عدم وجود إهانة في العرض أو إهانة للجمعيات التعاونية ولا يقع تحت طائلة إعلان يستفز المواطنين من خلال منتج يتم عرضه مثلما يحدث في القنوات الفضائية.



وأوضح "عاطف" في تصريح لـ"الدستور" أنه في حال وجود إعلان يضر بشريحة محددة من المواطنين مثلما حدث لشركة في مجال الاتصالات وضعت إعلانات تقلل من كبار السن وتم مخاطبتها وإلغاء الإعلانات.



وأضاف أنه في حال تجاوز أي قناة فضائية في بث إعلانات مضللة يتم مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.