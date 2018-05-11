«التضامن» تبحث منح 1700 حالة معاشًا استثنائيًا

أكدت أماني إبراهيم محمد مدير عام المعاشات الاستثنائية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم انعقاد اللجنة العليا للمعاشات، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإثنين المقبل، للموافقة على حوالى 1700 حالة معاش استثنائي.



وأضافت إبراهيم فى تصريحات لـ«الدستور»، أن هذه الحالات ما بين أسر لمصابي أو شهداء العمليات الإرهابية للجيش والشرطة، وذلك حسب نسبة العجز، الذى تحدده اللجنة الطبية بتقرير طبي وتوافر مستندات معينة أهمها شهادة النيابة العامة، وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 915 لسنة 2015، وقيمته 1500 جنيه ويجوز الجمع بينه وبين أى معاش أخر.