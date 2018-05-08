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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:34 م

بريطانيا تعرب عن أسفها لقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2162518

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم، عن أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

وأعلن ترامب في وقت سابق اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا "الابتزاز النووي".

وقال ترامب إنه سيعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، مطالبا بالتزام عالمي بفرض تلك العقوبات.

وغرد وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا على القرار "آسف بشدة لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف جونسون "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بقوة تجاه خطة العمل المشتركة الشاملة وستعمل مع الشركاء والأطراف الأخرى في الاتفاق للحفاظ عليها. في انتظار المزيد من التفاصيل حول الخطة الأمريكية".

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