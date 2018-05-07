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الإثنين 07/مايو/2018 - 12:49 م

وزير الدفاع: حريصون على تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة

صدقي صبحي
صدقي صبحي
dostor.org/2160026

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برايت كانيونتوري رواميراما، وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى الأوغندي، الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والاستفادة من الخبرات العسكرية المصرية في تطوير أوجه الرعاية المختلفة، والخدمات المقدمة للمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية.

وأكد وزير الدفاع عمق الراوبط التاريخية والقواسم المشتركة التى تجمع شعوب وادى النيل، وحرص مصر على التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء على نحو يلبي المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية كافة.

من جانبه، أشاد وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى الأوغندي، بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين في العديد من المجالات، معربًا عن دعم بلاده الكامل لمصر، ومساعيها الجادة لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من القادة.

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