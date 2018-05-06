اليوم.. تونس تبدأ انتخابات البلدية

يتوجه التونسيون اليوم الاحد الى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة التونسية ويفترض أن يشكل خطوة إضافية لتكريس مسار الديمقراطية الذي انتهجته البلاد منذ 2011.



وينظر إلى الانتخابات البلدية على أنها امتحان للديمقراطية المحلية، وقد تم تأخير موعدها أربع مرات لأسباب لوجستية وإدارية وسياسية.



وتأتي بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 التي سبقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014.



ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب الجمعة التونسيين للتوجه لصناديق الاقتراع، وقال: «هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، لأول مرة الشعب التونسي مدعو للمشاركة في انتخابات البلدية. في الظاهر هي قضية بسيطة لكن هي هامة جدًا؛ لذلك، على الشعب التونسي التجند للتصويت. فالدستور منح التونسيين حق تقرير المصير وهذه مناسبة لنختار من نريد».