ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

تمكنت شرطة السياحة والآثار، من ضبط كنز أثرى بحوزة موظف بمجلس قروى صندفا ببني مزار شمال محافظة المنيا يحتوي على 105 تماثيل أثرية صغيرة الحجم وعملات ذهبية وجعارين أثرية ترجع للعصر الفرعوني.



وكانت معلومات وصلت إلى مباحث شرطة السياحة والآثار بالمنيا، أكدتها مصادر سرية عن حيازة موظف يدعي "منتصر، م" 37 عاما موظف بالوحدة المحلية ومقيم بقرية سيوة لكنز أثري وأنه يبحث عن مشترٍ للآثار.



وبتشكيل فريق بحث من مباحث الآثار، دفع من خلاله أحد المصادر السرية لمساومته على بيعها وتم استئذان النيابة العامة لتفتيش منزل المتهم، وألقى القبض عليه بحوزته 105 تماثيل أثرية صغيرة الحجم وعملات معدنية ذهبية ومجموعة من الجعارين وترجع جميعها للعصر الفرعوني القديم.



