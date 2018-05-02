«إبراموفيتش» يخضع للمحاكمة فى دعوى دين بـ46 مليون دولار

مثُل الملياردير الروسي، رومان إبراموفيتش أمام محكمة في سويسرا اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بدين ضخم يطالب به البنك الأوروبي للتعمير والتنمية (إي.بي.آر.دي).



ولم يتحدث إبراموفيتش، وهو من كبار رجال الأعمال الروس، إلى الصحفيين، لدى وصوله إلى المحكمة في مدينة فريبورج، بالقرب من مدينة برن.



وتتركز مطالب بنك "إي.بي.آر.دي" بالحصول على مبلغ 46 مليون فرنك سويسري (46 مليون دولار)، بالإضافة إلى الفائدة، على قرض قدمه بنك "آي.بي.آر.دي" إلى بنك "إس.بي.إس.أجرو" الروسي عام 1997.



ومنذ أن أعلن البنك الروسي إفلاسه، حاول بنك "إي.بي.آر.دي" استعادة المال من شركة "رونيكوم" لتسويق النفط ومقرها سويسرا والتي يملكها إبراموفيتش، بسبب ضماناتها للقروض لبنك "إس.بي.إس. أجرو".



ويقول محامو إبراموفيتش إن شركة "رونيكوم" سددت بالفعل القرض، من خلال بنك آخر لديه علاقات مع بنك "إس.بي.إس-أجرو".



ويزعم بنك "إي.بي.آر.دي" إن شركة "رونيكوم" بددت أصوله قبل أن تعلن إفلاسها في عام 2003.