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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:38 م

حسين الجسمي: أغنية «وطنًا أراك» إهداء إلى والدي سلطان

حسين الجسمي
حسين الجسمي
محمد قدري
dostor.org/2151370

قدَّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان «وطنًا أراك» من ألحانه، ومن كلمات عبد الله بالحيف النعيمي وتوزيع زيد عادل، إهداء إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وقال «الجسمي» من خلال حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأغنية «إهداء إلى والدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يحفظه الله».

وسجل «الجسمي»، الأغنية وتمت عملية المكساج والماستر في أستديوهات فنون الإمارات، على يد المهندس عمرو هاشم.

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