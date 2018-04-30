صبري موسي.. وحكايات تروى لأول مرة عن «البوسطجي»

كشفت الإعلامية أنس الوجود رضوان، زوجة الروائي الراحل صبري موسى، عن علاقته بالموسيقي، وقالت إن زوجها كان عاشقًا لفنون الموسيقي الكلاسيكية، وأن أعماله الروائية وكذلك ما كتبه من سيناريوهات أفلام للسينما هي عبارة عن مقطوعات موسيقية تشبه الملحمة، جاء ذلك خلال إحتفالية صبري موسي، اليوم الاثنين، التي نظمتها لجنة القصة بالمجلس الأعلي للثقافة بمناسبة إطلاق صالون نجيب محفوظ.



«أنس الوجود» أيضًا لم تغفل أن تكشف عن كواليس جديدة في كتابة الروائي الراحل لسيناريو فيلم«البوسطجي» وهو عن قصة قصيرة بعنوان «الدم والطين» للراحل خيري شلبي، حيث قالت رضوان، إنه عندما عمل علي تحويلها لسيناريو وحوار فيلم سينمائي، اصطحب أحد أصدقائه المقربين للسكن في شقته في رأس البر لمدة أسبوع لكي يتعرف منه علي اللهجة الصعيدية وعادته وسلوكياته، ولكن الأسبوع امتد لمدة شهر كامل داخل شقة موسى، حيث كان يستضيف صديقه الصعيدي لمدة شهر كامل إستضافة كاملة تشمل جميع نفقاتها بداية من المأكل وحتي الأماكن الترفيهيه التي كان يزورها صديقه بالمدينة، وأنه عقب إنتهاء الاستضافة التي تعرف من خلالها علي سلوكيات ولهجة صديقة الصعيدى بدأ في كتابة سيناريو الفيلم.



وأنتج فيلم «البوسطجي» عام 1968، للمخرج حسين كمال، وبطولة شكري سرحان، وزيزي مصطفي، وصلاح منصور، وآخرين.