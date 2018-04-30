«أجر حضانة ابنة الفيشاوي واقتحام السجون».. أبرز محاكمات اليوم

الحكم في دعوى دفع أحمد الفيشاوي أجر حضانة ابنته

تفصل محكمة أسرة قسم الجيزة، فى الدعوى المقامة من هند الحناوى وتطالب فيها بإلزام مطلقها الفنان أحمد الفيشاوى بدفع أجر حضانة وتكاليف إقامة ابنته "لينا" فى لندن.

وكان شعبان سعيد محامى مطلقة أحمد الفيشاوي، تقدم للمحكمة بحافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل أحمد الفيشاوي فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبيا عن عامى 2015 و2016.





استكمال محاكمة المعزول وقيادات الإخوان في "اقتحام السجون"



تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وكانت المحكمة استمعت سابقا إلى شهادة اللواء عبداللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء إبان أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بـ« اقتحام الحدود الشرقية والسجون والمنشآت الشرطية » والذي أكد أن العلاقة بين الإخوان وحزب حماس علاقة وطيدة، وتعود إلى ما قبل تأسيس الحزب في مطلع الثمانينات، فأغلبية قيادات الحزب على ارتباط تنظيمي بالتنظيم الدولي الإخواني، فأفكار ومناهج حزب الدعوى، أحد روافد حزب الله، والتي تأثرت بشكل ملحوظ بأفكار الجماعة وأن الكتب والدوريات والأبحاث التي كانت تُتنحها الجماعة هي مصدر التثقيفي والحركي لعناصر حزب الله.





محاكمة 4 متهمين فى قضية مواسير المياه



تواصل الدائرة 22 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، محاكمة 4 متهمين بالفساد والتربح، فى قضية مواسير المياه.

وكانت التحقيقات كشفت تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.