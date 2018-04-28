هبة طوجي تهدي جمهورها «سلّم على مصر»

أقيم، السبت، المؤتمر الصحفي للحفل الأول للفنانة اللبنانية هبة طوجي بمصر بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين وكان بصحبتها الموسيقار أسامة الرحباني والمايسترو الدكتور هاني حسن ومنظم الحفل محمود يوسف.



حرص على حضور المؤتمر محمد أبو رحاب من شركة جلوبال، الراعي السياحي للحفل والمسؤولة عن تنقلات هبة طوجي داخل مصر، لدعم السياحة الداخلية.



وأعلنت هبة طوجي في المؤتمر عن أغنيتها سلم على مصر بأنها أقل هدية تقدمها لجمهورها المصري، خاصة أنها تدخل مصر للمرة الأولى، مؤكدة طرح فئة جديدة من تذاكر الحفل بسعر مخفض (350 جنيهًا) بعد طلب الجمهور تخفيضها، مشددة على أن هذا الأمر خاص بالقائمين على الحفل، لكنها تدخلت لإرضاء متابعيها.



ومن المقرر أن يقام حفل هبة طوجي 30 أبريل بمدينة تاج سيتي بطريق السويس، برعاية شركة جلوبال مصر.